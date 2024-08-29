 زياد طارق يحتل المركز الثامن في منافسات السباحة بدورة الألعاب البارالمبية - بوابة الشروق
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زياد طارق يحتل المركز الثامن في منافسات السباحة بدورة الألعاب البارالمبية

علي البحيري
نشر في: الخميس 29 أغسطس 2024 - 9:26 م | آخر تحديث: الخميس 29 أغسطس 2024 - 9:27 م

حصل البطل المصري زياد طارق على المركز الثامن في منافسات السباحة في سباق 50 متر حرة، في دورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس.

وحقق زياد طارق إنجازًا كبيرًا للسباحة البارالمبية، في أول مشاركة في تاريخه في سن يسمح له بالاستمرار للمنافسة على ميدالية بارالمبية في لوس أنجلوس 2028.

وكان زياد طارق قد تأهل لنهائي سباق 50 متر حرة للسباحة البارالمبية صباح اليوم الخميس، ثم حصل على المركز الثامن في السباق النهائي.

وتشارك مصر في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعب ولاعبة يمثلون 10 رياضات  هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.


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