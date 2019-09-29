رئيس أركان الجيش: المؤسسة العسكرية بالجزائر لا تدعم أي مرشح للانتخابات الرئاسية

نفى رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، اليوم الأحد، أن تكون المؤسسة العسكرية قد "جهّزت" مرشّحا للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 12 ديسمبر المقبل.

وقال نائب وزير الدّفاع "نؤكد في هذا الصدد أن الشعب هو من يزكي الرئيس القادم من خلال الصندوق، وأن الجيش الوطني الشعبي لا يزكي أحدا، وهذا وعـد أتعهد به أمام الله والوطن والتاريخ.

وجدد قايد صالح تأكيده عن عزمه على مواصلة مواجهة العصابة إلى غاية التخلص من شرورها.

وأضاف قايد صالح يحاول البعض الترويج إلى أن الجيش الوطني الشعبي يزكي أحد المترشحين للرئاسيات المقبلة، وهي دعاية الغرض منها التشويش على هذا الاستحقاق الوطني الهام".

ودعا قايد صالح الإعلام ببلاده إلى المساهمة في "إنارة الرّأي العام" و"المساهمة بحيوية في انتصار الجزائر على من يعاديها"، بحسب وكالة الانباء الالمانية.

وأضاف "من حقنا نحن على القطاع الإعلامي الوطني بكافة فروعه المسموعة والمقروءة والمرئية، أن يساير بكل صدق وصراحة مجرى الأحداث وتطوراتها وأن يتحلى بالموضوعية المطلوبة في تناول الوقائع، وأن يجاهر بالحق ولا يخشى لومة لائم عند التصدي لكل من يجعل أساليب التهويل وسيلته الإعلامية المثلى، وأن يجعل دوما مصلحة الجزائر العليا فوق كل الاعتبارات الأخرى، فتلكم هي النصيحة الصادقة النية والطيبة السريرة، التي ننصح بها أحرار قطاع الإعلام الوطني".

وعلّق القايد صالح، على محاكمة شقيق الرّئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، السعيد بوتفليقة، ورئيس المخابرات الأسبق محمد مدين المدعو توفيق والبشير طرطاق رئيس دائرة الأمن السّابق وزعيمة حزب العمّال اليساري لويزرة حنّون، معتبرا أنهم "لقوا جزاءهم".

وأضاف "أود أن أشير إلى الجزاء العادل الذي ناله بعض أفراد العصابة، بل رؤوسها، على إثر صدور الأحكام القضائية في حقهم نظير تآمرهم على سلطة الدولة وسلطة الجيش الوطني الشعبي، هذه الأحكام، التي جسدت مطلبا شعبيا ملحا ومشروعا، نالت استحسان وترحيب المواطنين، ".