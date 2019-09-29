جهاز المنتخب يحضر مباراة الإسماعيلي والمصري ليحسم اختياراته

قرر الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر الأول، متابعة مواجهة الإسماعيلي مع المصري البورسعيدي المقرر لها الأربعاء المقبل في ثاني جولات الدوري المصري.

ويتطلع جهاز المنتخب للوقوف على العناصر المميزة بصفوف الفريق تمهيدا لضمها لقائمته الأولى، استعدادا لمواجهة بتسوانا فى أولى تجاربه الرسمية والمقرر لها منتصف اكتوبر المقبل.

ويضم الجهاز الفنى الجديد للفراعنة كل من حسام البدرى مدير فنى ومحمد بركات، مدير المنتخب، وطارق مصطفي، المدرب العام، وأحمد أيوب، المدرب وسيد معوض، مساعد المدرب، وأيمن طاهر، مدرب حراس المرمى، وأنيس الشعلاني معد بدني.