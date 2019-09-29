متحدث الخارجية: نتذكر اليوم جهود أبناء مصر الأوفياء في استعادة طابا

أعرب المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن تقديره للجهود الدبلوماسية والقانونية التي أسفرت عن صدور حكم محكمة العدل الدولية بأحقية مصر في طابا عام 1988.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، اليوم الأحد: «نتذكر بكل تقدير وفخر جهود أبناء مصر الأوفياء في استعادة ذلك الجزء العزيز من أرض بلادنا، في نصر دبلوماسي وقانوني توج تضحيات أبناء القوات المسلحة البواسل، وشعب مصر الكريم في سبيل عودة سيناء الحبيبة».

وكانت محكمة العدل الدولية، أصدرت في 29 سبتمبر عام 1988، حكمًا بأحقية مصر في طابا، بأغلبية أربعة أصوات، مقابل اعتراض صوت واحد فقط.