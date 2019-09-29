«مياه سوهاج» تكرم 291 طالبا جامعيا لاجتيازهم برنامج التدريب الصيفي

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نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج، احتفالية لتكريم 291 طالبا جامعيا بكليات الهندسة والعلوم والآداب والزرعة بجامعة سوهاج؛ لاجتيازهم برنامج التدريب الصيفي بالمحطات والمعمل التابع للشركة.

وقال اللواء مهندس محمد بدري، رئيس شركة مياه سوهاج، إن 21 طالبا من كلية الهندسة في تخصصات الكهرباء والميكانيكا خضعوا إلى تدريب في مجالات صيانة الطلمبات وأعمال الكهرباء بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي.

وتابع: شهد 241 طالبا بكلية العلوم تدريبا بمعامل محطات مياه الشرب للتعرف على مصادر المياه ومراحل وتكنولوجيات تشغيل محطات التنقية، والتعرف على كيفية مراقبة الجودة.

وأضاف أنه تم تدريب 19 طالبا من كلية الآداب في تخصصات نظم المعلومات الجغرافية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى تدريب 10 طلاب آخرين من كلية الزراعة بمعامل مياه الشرب.

من جانبه، قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن تولي اهتماما كبيرا بتدريب الطلاب في المؤسسات العملية لصقل مهاراتهم وتدريبهم على ممارسة الجانب العملي، بهدف تأهيلهم للقدرة على المنافسة في سوق العمل.

وأضاف أن الجامعة أنشأت 7 مراكز تدريبية متنوعة لتأهيل الطلاب، وجاري الاتفاق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج لإنشاء مزرعة بحثية لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحي في زراعة الغابات الشجرية.