خالد محجوب: اتفاقية أردوغان مع حكومة السراج انتهت بولادتها

قال مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، خالد محجوب، إن ما حدث في مباحثات اليوم نتائج وأفكار اتجهت إلى تصور في نقاط لكي تصبح برنامج عملي، معقبًا: «لا نريد أن نقلل من قيمتها كإنجاز لأنه يهمنا قطع الطريق على الأجنبي».

وأضاف محجوب، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن «المناخ الذي جرت فيه اجتماعات اليوم إشارة مهمة لأن هناك خطة أو طريقة للأجنبي»،

وعلق على اتفاقية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع حكومة فايز السراج، قائلًا: «إن ما بني على باطل فهو باطل».

وتابع: «هناك أشياء بقاءها وصمودها صعب بسبب عدم منطقيتها، مثل الاتفاقية البحرية والتنقيب عن الغاز بالبحر، انتهت بوالدتها لأنها خيارية أكثر منها واقعية»، لافتًا إلى أن كل الخطوط الخاصة بهذه المنطقة متضاربة، ولا تستطيع تركيا الدخول من خلاله بأي شكل مع ليبيا.

وذكر أن المشكلة الحالية بالنسبة لليبيا هي جماعة الإخوان وما تسعى لفعله في ليبيا، معقبًا: «إبعاد الإخوان من ليبيا ينهي الأزمة، لأنهم أصحاب المصلحة».

وأكد أن الليبيين أصبح لديهم قناعة شبه كاملة بأنه لابد من إبعاد ها السرطان عن بلادهم، مشيرًا إلى أن الجميع يرغب في العيش بسلام للانطلاق إلى مرحلة جديدة.

واستطرد: «يمكن أن تتنازل ليبيا من أجل الوطن لكن لا نتنازل عن الوطن»، مشددًا أن دور المؤسسة العسكرية يتمثل في حماية وتأمين ليبيا من أي تدخل أجنبي.

واجتمعت اليوم الإثنين، في مدينة الغردقة بمصر وفود أمنية وعسكرية من شرق ليبيا وغربها، وبدأت محادثات أمنية وعسكرية بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار المحادثات المستمرة للجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن امتنانها الصادق للحكومة المصرية على جهودها في تسهيل انعقاد هذه المحادثات المهمة، وعلى استضافتها السخية للوفود.