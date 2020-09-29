كشف الكرواتي انتي تشاتيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، سبب تبديل عبدالله السعيد وخروجه في الشوط الثاني من مباراة الاتحاد السكندري، والتي انتهت بفوز بيراميدز بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 31 للدوري الممتاز.

وقال تشاتيتش في تصريحات عقب المؤتمر الصحفي: "تبديل السعيد بسبب الإجهاد الشديد حيث يلعب مباراة كل 3 أيام وعاد من إصابة قوية".

وأضاف: "الاتحاد لم يكن مؤثر علينا طوال اللقاء وحزين بسبب إضاعة الفرص السهلة في المباراة".

وأكمل: "الاتحاد لم يكن له خطورة كبيرة على مرمى بيراميدز واللقاء كان أفضل لبيراميدز مع طرد لاعب الاتحاد في الشوط الأول، واشكر لاعبي الفريق على المجهود الضخم حيث أنهم يلعبون مباراة كل 3 أيام".

واوضح، أن مركز قلب الدفاع لم يتأثر بغياب عبد الله بكري، وولفريد كانون لاعب جيد وعوض النقص العددي في خط الدفاع، وقدم مباراة قوية للغاية وكان عند حسن الظن رغم غيابه لفترة طويلة.

وانتقل للحديث عن المنافسة على المركز الثاني، لافتا أنه لا يزال هناك ٤ مباريات متبقية في الدوري والفرصة متاحة حتى النهاية للمنافسة على المركز الثاني ومستمرة حتى اللحظة الأخيرة.

وأتم:" بيراميدز يسير بخطى ثابتة ولن يستسلم بسهولة، ويأخذ كل مباراة خطوة خطوة لتحقيق الهدف، وحصد النقاط مهم حاليا وراض تماما عن الانتصار".