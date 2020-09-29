رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث أوضاع الاستثمار مع مطوري المنطقة بالعين السخنة

اجتمع المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع بعض مطوري المنطقة بالعين السخنة لبحث أوضاع الشركات والمصانع العاملة بالمنطقة وتحديد المعوقات بهدف تذليلها ودعمهم في تحسين أوضاعهم وزيادة استثماراتهم وتحسين مناخ الاستثمار في المنطقة .

وأكد زكي، أن المنطقة الاقتصادية عملت خلال الفترة الماضية على ترتيب أولوياتها، من خلال تجهيز البنية التحتية والتعديل التشريعي لبعض القوانين لتصبح المنطقة جاهزة لحل كل المعوقات التي تواجه المستثمرين بشكل إيجابي وفعال.

وأضاف بتوالي الاجتماعات مع كل المطورين بالمنطقة بشكل دوري وعرض نتائج الاجتماعات على مجلس الوزراء، للتعامل مع الأوضاع والمطالب بشكل يرضي المطورين ويلبي طموحاتهم.

وقال زكي، إن طموحنا يتمثل في الوصول بالمنطقة لتصبح ضمن مصاف المناطق العالمية لتحقيق منافسة قوية، وهو ما نستهدفه في الخطة الخمسية 2025 والتي تركز على قطاعات محددة سيكون لكل قطاع منها حوافز محددة لجذب رؤوس الأموال للاستثمار.