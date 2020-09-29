 لمناقشة ملفين.. اللجنة الخماسية تجتمع بالبدري وبركات - بوابة الشروق
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لمناقشة ملفين.. اللجنة الخماسية تجتمع بالبدري وبركات

الشروق
نشر في: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 5:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 5:00 م

تعقد اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني جلسة ظهر غد الأربعاء، مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، ومحمد بركات مدير المنتخب.

ويحضر الجلسة، اللجنة الخماسية بكامل تشكيلها والتي تضم، عمرو الجنايني رئيسا، ونائبه جمال محمد علي، وعضوية، محمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق.

وتتركز جلسة اللجنة مع جهاز المنتخب، حول التعرف على خطة الفريق في التجمع الدولي خلال شهر نوفمبر، والتي يخوض خلالها الفريق مباراتي توجو في الجولتين الثالثة والرابعة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2002 بالكاميرون، ومعرفة كل احتياجات المنتخب والجهاز الفني من أجل تلبيتها وتوفير كل الأجواء التي تساعد الفريق على حسم التأهل للكان مبكرا.


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