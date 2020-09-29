أرباح يونايتد ناتشورال فودز الأمريكية تتجاوز التوقعات

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أعلنت شركة الأغذية الأمريكية يونايتد ناتشورال فودز اليوم الاثنين، عن ارتفاع كبير في أرباحها خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق.

وذكرت الشركة أن أرباحها خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي بلغت 37ر52 مليون دولار بما يعادل 89ر0 دولار للسهم الواحد مقابل أرباح قدرها 20ر19 مليون دولار بما يعادل 36ر0 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.

كان المحللون يتوقعون وصول أرباح الشركة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي إلى 74ر0 دولار للسهم فقط.

وذكرت الشركة أن إيراداتها خلال الربع الأخير زادت بنسبة 3ر0 في المئة سنويا إلى 75ر6 مليار دولار مقابل 73ر6 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي قبل الماضي.