جامعة العلمين الأهلية تستقبل وفدا من فيرجينيا تك الأمريكية لإنشاء برامج مشتركة

استقبلت جامعة العلمين الأهلية، اليوم الأربعاء، وفدا من جامعة فيرجينيا تك بالولايات المتحدة الأمريكية برئاسة الدكتور دونالد هيمبسون نائب الرئيس المساعد للشؤون الدولية بالجامعة.

وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الأهلية بالوفد، وتم تقديم شرحا عن الجامعة وكلياتها وبرامجها والخدمات التي تقدمها لطلابها وكذلك اتفاقيات الشراكة التي وقعتها الجامعة سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

كما تم عمل جولة للوفد لزيارة المعامل والقاعات الدراسية بالجامعة ومبانيها.

ومن جهته، شكر دونالد هيمبسون رئيس الجامعة على حسن الاستقبال والشرح الوافي عن الجامعة.

كما أشاد بمباني الجامعة والبرامج المتميزة التي تقدمها لطلابها، مؤكدا حرص جامعة فيرجينيا تك على التعاون مع جامعة العلمين الدولية في شتى مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

وتناول اللقاء، مناقشة دراسة إنشاء برامج ذات الاهتمام المشترك بين الجامعتين لتعزيز التعلم والتطوير وكذلك مبادرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للتميز للمعلمين.

وحضر اللقاء، الدكتور هشام جابر النائب الأكاديمي لجامعة العلمين الدولية، والدكتورة جيهان جويفل مستشار رئيس الجامعة للتدويل والتعاون الدولي، وعمداء الكليات ومديري البرامج بالجامعة، والدكتور خالد حسونة- المدير المساعد لمبادرات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومركز تطوير المناهج للبحث الدولي والتعليم والتنمية، والدكتور كاثرين املينك نائب رئيس جامعة مساعد لابتكارات أنظمة التعلم، الدكتور جيل سيبل نائب رئيس جامعة مساعد للتعليم الجامعي، وأستاذ العلوم البيولوجية، والدكتور ماري أليس باركسدالم – أستاذ مساعد بكلية التربية، والدكتور محمد صيام أستاذ مساعد علوم الكمبيوتر، وأحمد نجيب.