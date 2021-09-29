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أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، الأكثر مشاركة في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا وذلك بعد مشاركته مساء اليوم الأربعاء، ضد فياريال الإسباني.

ويلعب يونايتد في التوقيت الحالي ضد فياريال ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ونجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في أن يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في دوري أبطال أوروبا، حيث وللمباراة رقم 178 متخطيا إيكر كاسياس الحارس السابق لريال مدريد الذي شارك في 177 مباراة.

ويعد البرتغالي كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي للمسابقة، وأصبح الآن اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ المسابقة.

وانتهى الشوط الأول بين يونايتد وفياريال باللقاء المقام على ملعب أولد ترافورد بالتعادل السلبي.