قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الربط الكهربائي بين مصر وقبرص مشروع هام وتاريخي، لافتًا إلى ما تملكه مصر من طاقات واحتياطي كهربائي وشبكات قوية.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن مصر بوابة هامة للربط بين أوروبا وإفريقيا، مشيرًا إلى أن أوروبا تحرص على الحصول على الطاقات المتجددة التي تتمتع بها دول القارة السمراء.

ولفت إلى أن الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان أمر إيجابي في ظل الاستقرار الذي تشهده مصر بالنسبة للطاقة الكهربائية، موضحًا أن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادات المعنية بالملف ناقش كيفية تفعيل مذكرات تفاهم والخطوات التنفيذية للأمر.

وذكر أن لقاء الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع السفير القبرصي هومر مافروماتيس، اليوم الثلاثاء، استهدف الاطمئنان والعمل على استكمال الإجراءات التنفيذية للربط الكهربائي بين الدولتين على أرض الواقع.

وأوضح أن الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان سيكون من خلال كابل بحري وبطاقة تصل إلى 2000 ميجا وات، مضيفًا أن الكابل سيستكمل بمشروعات ربط كبيرة على أكثر من مرحلة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي مهتم بالقطاع وتطويره وتقوية الشبكات واستقرار التغذية حتى تكون مصر مركزًا محوريًا لتبادل الطاقة من خلال الربط مع السودان والأردن وليبيا والسعودية وقبرص، مختتمًا أن الأمر له مردود إيجابي على اقتصاديات الدول.

وبحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر مع سفير قبرص بالقاهرة هومر مافروماتيس، مستجدات مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.

وأشاد شاكر، في تصريح اليوم الثلاثاء، بعمق العلاقات المصرية القبرصية المتميزة، مؤكدًا الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية ممثله في قطاع الكهرباء والطاقة لدعم أواصر التعاون بين البلدين، مثمنًا الجهود المبذولة لإتمام الدراسات اللازمة لمشروع الربط.