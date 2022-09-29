 مقتل 30 شخصا جراء قصف أوكراني لقافلة من اللاجئين في طريقهم إلى الحدود الروسية - بوابة الشروق
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مقتل 30 شخصا جراء قصف أوكراني لقافلة من اللاجئين في طريقهم إلى الحدود الروسية

موسكو - د ب أ
نشر في: الخميس 29 سبتمبر 2022 - 1:26 م | آخر تحديث: الخميس 29 سبتمبر 2022 - 1:26 م
لقي نحو 30 شخصا حتفهم في قصف شنته القوات المسلحة الأوكرانية على قافلة من اللاجئين بينما كانوا في طريقهم إلى الحدود الروسية بالقرب من خاركوف، بحسب ما أوردته قناة "آر تي عربية" اليوم الخميس.

وقال روديون ميروشنيك، رئيس المكتب التمثيلي لجمهورية لوجانسك الشعبية في موسكو، في بيانات أولية لقناة "روسيا 24"، إن هناك نحو 30 شخصا لقوا حتفهم أثناء تحركهم ضمن قافلة للاجئين نحو الحدود الروسية.

وأشار إلى أن خدمات الطوارئ لم تتمكن بعد من إخراج الجثث.

وأضاف ميروشنيك: "الآن، وبعد بدء الأعمال العدائية الفعلية على أراضي منطقة خاركوف، ازداد عدد الأشخاص الذين يغادرون المنطقة باتجاه مدينة بيلجورود الروسية، أو يسافرون عبر جمهورية لوجانسك الشعبية".

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