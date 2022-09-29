سول: حادث تصادم بسيط بين طائرة كورية جنوبية وأخرى أيسلندية في مطار هيثرو بلندن

قالت شركة الخطوط الجوية الكورية الجنوبية ، اليوم الخميس، إن حادث تصادم بسيطا وقع بين طائرة تابعة لها وطائرة تابعة لشركة طيران أيسلندا في مطار لندن هيثرو، دون تسجيل إصابات.

ووقع الحادث أثناء مغادرة طائرة الخطوط الجوية الكورية الجنوبية من مطار هيثرو، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وقالت الخطوط الجوية الكورية في رسالة نصية: "خلال عملية نقل طائرة الخطوط الجوية الكورية كي إي 908 إلى المدرج ، لامس الجناح الأيسر للطائرة دفة ذيل طائرة طيران أيسلندا إف آي 454".

وتبحث سلطات الطيران البريطانية في سبب الحادث والأضرار التي لحقت بالطائرتين.