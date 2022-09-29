 إعلام لبناني: اتفاق بين القوات والكتائب على انتخاب ميشال معوض لرئاسة الجمهورية - بوابة الشروق
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إعلام لبناني: اتفاق بين القوات والكتائب على انتخاب ميشال معوض لرئاسة الجمهورية

وكالات:
نشر في: الخميس 29 سبتمبر 2022 - 9:46 ص | آخر تحديث: الخميس 29 سبتمبر 2022 - 9:46 ص

نقل تلفزيون "إل بي سي آي" اللبناني، اليوم الخميس، عن مصادر لم يسمها قولها، إن هناك اتفاقا بين كتل بينها القوات اللبنانية والكتائب للتصويت لصالح ميشال معوض لرئاسة الجمهورية.

وأفاد التلفزيون، بأن الاتفاق للتصويت لصالح معوض خلال جلسة البرلمان المقررة، السوم الخميس، شمل أيضاً كتلتي تجدد واللقاء الديمقراطي ونواباً من السُنة ومستقلين.

وينطلق اليوم الخميس السباق لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية خلفا للرئيس الحالي ميشال عون والذي تنتهي ولايته في الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر المقبل، حيث يعقد مجلس النواب اللبناني جلسة عامة برئاسة رئيس المجلس نبيه بري لانتخاب الرئيس الجديد، حيث تقوم الكتل النيابية والنواب المستقلون بتسمية مرشحهم لرئاسة الجمهورية ليفوز المرشح الذي يحصل على ثلثي الأصوات (86 نائبا من أصل 128) في الجولة الأولى للانتخاب اليوم. فيما يتم تحديد موعد لجولة ثانية حال لم يحصل أي مرشح على النسبة المحددة دستوريا، ليفوز في الجولة الثانية من يحصل على الأغلبية النسبية (65 صوتا من أصل 128).


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