الجيش اللبناني يعلن إحباط محاولة تسلل نحو 1300 سوري

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، أنه أحبط خلال الأسبوع الحالي محاولة تسلل نحو 1300 سوري عند الحدود.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، إنه "في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي، محاولة تسلل نحو 1300 سوري عند الحدود اللبنانية – السورية".

يذكر أن الجيش اللبناني يتخذ التدابير اللازمة لضبط الحدود البرية مع سوريا بهدف مواجهة موجة النزوح السوري المستجدة منذ أكثر من شهر. ويبلغ عدد النازحين السوريين في لبنان يبلغ حوالي مليوني شخص، وفق تقديرات.

ويطالب لبنان بعودة السوريين إلى بلادهم بشكل "آمن وكريم".