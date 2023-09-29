 احتفالا اليوم العالمي للسياحة.. أشهر الأكلات المصرية والصينية والشامية في مهرجان الطعام بالإسكندرية - بوابة الشروق
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احتفالا اليوم العالمي للسياحة.. أشهر الأكلات المصرية والصينية والشامية في مهرجان الطعام بالإسكندرية

هدى الساعاتي
نشر في: الجمعة 29 سبتمبر 2023 - 12:57 م | آخر تحديث: الجمعة 29 سبتمبر 2023 - 12:57 م
شهدت محافظة الإسكندرية، إقامة مهرجان للطعام الذي نظمته هيئة التنشيط السياحي بالإسكندرية، في إطار الإحتفال باليوم العالمي للسياحة علي إحدى الشواطئ الخاصة، حيث قدم المهرجان أشهر الأكلات المصرية والصينية والشامية، منها الشاي والأطعمة الصينية، الكشري المصري، والكبة الشامية.

وقالت الدكتورة أمل العرجاوي، مدير عام مكاتب هيئة التنشيط السياحي بالإسكندرية، أن الهدف من مهرجان الطعام هو تبادل الثقافات بين مختلف الشعوب على أرض الإسكندرية، حيث إن الطعام يعتبر حلقة وصل ووسيلة أولى للتعارف بين مختلف الحضارات.

وأضافت العرجاوي أن فعاليات اليوم السياحي جاءت بحضور تشين جينمينغ نائب قنصل عام جمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، وتتضمن ورش عمل يدوية للأطفال ومهرجان لرسم أشرع المراكب وأكثر من نشاط لتحقيق مزيجا بين مختلف الثقافات، مؤكدة على أهمية تقديم أفكار متجددة خلال احتفالات اليوم العالمي للسياحة لتشجيع السياحة الداخلية وتعزيز مقوماتها.

وتابعت العرجاوي: "مهرجان الرسم على أشرع المراكب، جاء لتشجيع لسياحة الفنون، لاحتضان المواهب الفنية ودعمهم لإبراز اهم المعالم السكندرية، لتكون عامل جذب سياحي في احتفال يوم السياحة العالمي".

وأشارت إلى أن في هذا اليوم السياحي المميز كان للأطفال نصيبا من خلال تنظيم عدد من الورش الفنية للأشغال اليدوية لرسم أهم المعالم السكندرية بطرق إبداعية.

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