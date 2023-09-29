تنظم دار الشروق حفل توقيع رواية "سنوات الجري في المكان" للروائية نورا ناجي، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 1 أكتوبر، في جناح دار الشروق رقم F74 بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2023.

وتشارك دار الشروق في وقائع وفعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب في نسخته للعام 2023، وذلك عبر جناح متكامل للدار يحمل رقم F74، يتضمن أحدث الإصدارات من الكتب والروايات، حيث تحلّ سلطنة عُمان "ضيف شرف" دورة هذا العام.

وانطلق معرض الرياض الدولي للكتاب، أمس الخميس 28 سبتمبر، لتتواصل فعالياته حتى السابع من أكتوبر المقبل، في حرم جامعة الملك سعود تحت شعار "وجهة ملهمة" بمشاركة أكثر من 1800 دار من 32 دولة.

وتشارك الدار بمجموعة من الإصدارات الحديثة، ومنها: الوراق للمفكر والكاتب يوسف زيدان، وباب الوادي للكاتب أحمد طيباوي، ورصاصة الدلبشاني للكاتب الروائي الدكتور ايمان يحيي، وديك أمي للكاتب حمدي أبو جليل، ورواية صاحب العالم للكاتب أحمد صبري أبو الفتوح، "خداع واحد ممكن" للكاتبة رضوى الأسود، و"على بلد المحبوب" للكاتب أحمد خير الدين، و"الغابة والقفص" لطلال فيصل، و"أطلس الخفاء" للكاتبة منصورة عز الدين، وكتاب 4 محاولات للحياة تأليف: نشوى صلاح - أحمد عبد المجيد - مروة سمير - أسامة علام، ورواية النقشبندي لرحمة ضياء.

كما تطرح دار الشروق مجموعة مميزة من مؤلفات أدب الطفل واليافعة، من بينها: هنا وشفا لهديل غنيم، ونانا طباخة لفاطمة المعدول، وكل شئ عن التنوع والاختلاف، وكل شئ عن الصداقة، كيف يمكننا حقا مساعدة الأشجار، وكيف يمكننا حقل مساعدة الأشجار.