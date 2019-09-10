قطر تدعو إلى انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

دعت قطر إلى تكثيف الجهود الدولية من أجل إخضاع كل المنشآت النووية الإسرائيلية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وانضمام إسرائيل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كدولة غير نووية، وفق بيان الخارجية القطرية اليوم الجمعة.

وقال عبدالعزيز سالمين الجابري رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحظر الأسلحة، أمام المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا حالياً إن هذا المطلب أكدته قرارات الشرعية الدولية منذ نصف قرن.

وأكد الجابري أن التصدي للانتشار النووي في الشرق الأوسط هو من صميم المهام الموكلة للوكالة الدلية للطاقة الذرية.

وناشدت قطر، في بيانها، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، القيام "بمبادرة لكسر الجمود الحالي"، مشددة على ضرورة إبقاء موضوع "القدرات النووية الإسرائيلية" قيد التداول ضمن أجهزة صنع السياسات في الوكالة.

يذكر أن دولة قطر تشارك في أعمال الدورة 67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في فيينا للفترة من 25-29 سبتمبر الجاري بوفد يرأسه الجابري وعضوية جمال بن عبد الرحمن الجابر القائم بأعمال سفارة دول قطر لدى النمسا والمنظمات الدولية في فيينا.