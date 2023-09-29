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﻿ سلاح الجو الألماني يتجه للمشاركة في حماية الجناح الشرقي لحلف الأطلسي

بالانجا (ليتوانيا) (د ب أ)
نشر في: الجمعة 29 سبتمبر 2023 - 2:40 م | آخر تحديث: الجمعة 29 سبتمبر 2023 - 2:41 م

من المقرر أن يشارك سلاح الجو الألماني مجددا في حماية الجناح الشرقي لمنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) بنهاية 2023.

ويعتزم الطيارون الألمان، إلى جانب نظراء من إسبانيا، مراقبة السماء فوق الدول الأعضاء بالناتو، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وهي دول لديها حدود مع روسيا.

وأعلن سلاح الجو الألماني إنه سوف ينشر مقاتلتي يوروفايتر فوق ثلاث من دول البلطيق. ويعمل الناتو على تأمين المجال الجوي لمنطقة البلطيق منذ 2004 حيث أن إستونيا ولاتفيا وليتوانيا ليس لديهم مقاتلاتهم الخاصة بهم.

كما سوف تتمركز ثلاث مقاتلات يوروفايت في رومانيا في نهاية نوفمبر في إطار مهمة "تعزيز الشرطة الجوية في الجنوب".

وبالتوازي، أشار البيان إلى أن سلاح الجو سوف يواصل المساعدة في حماية المجال الجوي السلوفاكي على خلفية الحرب الروسية ضد أوكرانيا. وتولت القوات المسلحة الألمانية هذه المهمة في سبتمبر.

وأضاف البيان أن سلاح الجو سوف يعود لدول البلطيق من مارس إلى نوفمبر العام المقبل.

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