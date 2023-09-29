حريق كبير في طرطوس السورية وتدخل للمروحيات

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اندلع حريق ضخم، الجمعة، في قرية كاف الحمام ووادي صافي وسفح جبل جويدي في منطقة الشيخ بدر بمحافظة طرطوس السورية.

وتواصل فرق الإطفاء بمؤازرة المروحيات عمليات إخماد الحريق، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، بين رئيس مجلس مدينة الشيخ بدر المهندس محمد العلي أن فرق الإطفاء قامت بكل الأعمال الممكنة للسيطرة على الحريق، لكن النار أتت على كامل جبل القط، موضحاً أن الإطفائيات تحاول دون وصول النيران إلى محمية الكهف.

ولفت العلي إلى أنه نظراً لاتساع مساحة الحريق وصعوبة المنطقة تمت الاستعانة بالمروحيات لإخماد النيران في سفح جبل جويدي.