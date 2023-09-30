لم يكد يستفيق نادي الزمالك من وقع أزمة حدثت في مباراته ضد المقاولون العرب، كان سببها مدافع الأخير، أحمد علاء، حتى كان لشقيقه محمود قلب دفاع الفريق الأبيض أزمة أخرى.

"علاء" الذي كان كلمة السر في أزمات الزمالك في الفترة الأخيرة، تصدر عناوين ما يتعلق بالقلعة البيضاء والجدل المثار مؤخرا، إذ أن "احمد" – وهو الشقيق الأصغر لمحمود – كان قد احتفل بهدف القاتل في مرمى الزمالك، بشعار "النسر" والذي يرمز إلى النادي الأهلي.

وعلى الرغم من أن احمد علاء من ناشئي الأهلي إلا أن لم يكن مقبولا لدى جماهير الزمالك وبعض مسؤوليه ونجومه السابقين أن يقوم اللاعب باحتفال "النسر" الذي يعتبر "مكايدة" أو على الأقل في غير محله.

ورغم اعتذار اللاعب، بل وقيام شقيقه "محمود" بنشر صورة عبر حسابه على "انستجرام" لجماهير الزمالك معلقا "على راسي من فوق"، إلا أن الأخير لم يكن يعرف أنه بعد أيام قليلة سيتصدر "ترند" جماهير الزمالك ويكون هو نفسه سبباً لأزمة جديدة.

محمود كان قد دخل في مشادة مع كل من الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني ومدحت عبدالهادي المدرب العام نظراً لتعليمات الجهاز الفني في المران بخروجه من "التقسيمة" الأمر الذي اعتبره اللاعب انتقاصا من قدره وإشارة على أنه لن يلعب المباراة المقبلة، ليخرج غاضباً، ولكن بعد أن حدثت مشادة ومناوشات لفظية بينه وبين الجهاز المعاون.

محمود علاء رغم كونه المدافع الهداف في صفوف الزمالك، ولطالما كان قد أنقذ الأبيض في مواقف عصيبة بأهداف مميزة سواء ركلات جزائية أو رأسيات، لا يملك رصيداً كافياً لدى الجماهير يشفع له في التجاوز عن أزماته، فهو اللاعب سيء الحظ الذي أهدى الكرة لمحمد مجدي أفشة نجم الأهلي في نهائي القرن الافريقي ليسدد الأخرى مسجلاً أحد أجمل وأغلى أهداف النهائيات الأفريقية ومباريات القمة، وهو أيضا اللاعب الذي في السنوات اللاحقة اصطدم بجماهير ناديه أكثر من مرة، ودخل في مناوشات معهم ليصبح خيارا غير مفضل لدى شريحة ليست بقليلة من جماهير الزمالك، حتى أن البعض كان لا يرحب بعودته من فترة إعارة للاتحاد السكندري.