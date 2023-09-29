تقارير: منفذ هجوم روتردام مضطرب عقليا

أفادت تقارير إعلامية بأنه يبدو أن المشتبه به في هجمات مدينة روتردام الهولندية المميتة يعاني من مشاكل نفسية.

وجاء في خطاب لمكتب النائب العام، نشرته وسائل الإعلام اليوم الجمعة، أن النائب العام كان حذر المستشفى الجامعي في مدينة روتردام الساحلية قبل فترة بشأن سلوك الطالب.

وقتل الطالب البالغ من العمر 32 عاما ثلاثة أشخاص أمس الخميس. وألقي القبض عليه وسوف يمثل أمام القضاء اليوم الجمعة. ولايزال الدافع وراء جريمته غير معلوم.

ووفقا للخطاب، أبلغ مكتب النائب العام مستشفى جامعة إرازموس أن الرجل معروف لدى الشرطة وأن لديه سجل جنائي للوحشية تجاه الحيوانات. كما حذر مكتب النائب العام في الخطاب من منح الطالب دبلومة طبيب. ولم ترد الجامعة بعد على التقارير.

وقالت الشرطة إن المشتبه فيه أطلق النار أولا على امرأة (39 عاما) في شقة، فلقيت حتفها، وأصيبت ابنتها (14 عاما) بجروح خطيرة، وقد توفيت لاحقا بالمستشفى.

ثم أطلق الرجل النار على مُحاضِربالمستشفى الجامعي، قبل أن يضرم النار في نفسه.

وكانت المرأة، جارة للرجل، وقد أبلغت عنه الشرطة بسبب وحشيته تجاه الحيوانات، بحسب وسائل إعلامية.