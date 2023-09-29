البرهان يلتقي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء السوداني

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الجمعة، وزير شئون مجلس الوزراء المكلف القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء عثمان حسين.



وحسب ما ذكره المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، في بيان، عبر صفحته على موقع "فيسبوك" اليوم، فقد اطلع البرهان خلال اللقاء على أداء الجهاز التنفيذي خلال المرحلة الماضية والملامح العامة لخطط وبرامج الحكومة، والجهود المبذولة لتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين في ظل هذه الظروف الاستثنائية والتطورات التي تشهدها البلاد.



وشدد البرهان على "ضرورة تسريع الأداء الحكومي وتحسينه ودفعه في كل المجالات الخدمية والاقتصادية لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين وتسهيل انسياب المساعدات الإنسانية لمستحقيها" حسب البيان.