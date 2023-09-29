معهد إيفو يرصد تزايدا في الشركات التي تعتزم زيادة الأسعار في ألمانيا

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تعتزم المزيد من الشركات في ألمانيا زيادة أسعار منتجاتها في ضوء استمرار التضخم.

وأظهر استطلاع أجراه معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية ونشر نتائجه اليوم الجمعة في ميونخ، أن مؤشر توقعات الأسعار للشركات ارتفع مجددا بشكل طفيف للمرة الأولى بعد اثني عشر انخفاضا متتاليا.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المعهد، تيمو فولميرسهويزر: "من المحتمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يصل معدل التضخم إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%".

وارتفع مؤشر توقعات الأسعار من 7ر14 إلى 8ر15 نقطة في سبتمبر الجاري.

ووفقا لبيانات المعهد، ارتفع مؤشر توقعات أسعار قطاع الضيافة على وجه الخصوص بمقدار 7ر13 إلى 8ر62 نقطة، بينما انخفض المؤشر في قطاع التجزئة من 6ر33 إلى 4ر31 نقطة.

ويتم حساب المؤشر من خلال طرح نسبة الشركات التي ترغب في زيادة الأسعار من نسبة الشركات التي ترغب في خفض الأسعار، دون الأخذ في الاعتبار مقدار التغيرات في الأسعار المخطط لها.

في المقابل، جاءت التوقعات منخفضة بشكل خاص في قطاع البناء. وقال فولميرسهويزر: "بسبب الكساد هناك مزيد من الشركات التي ترغب في خفض أسعارها".

وانخفضت توقعات الأسعار في قطاع البناء بمقدار 4ر2 نقطة إلى سالب 6ر12 نقطة.

وفي قطاع التصنيع سجل المؤشر 6ر4 نقطة، لتقترب بذلك التوقعات من المساواة بين الارتفاع والانخفاض.