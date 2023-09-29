رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يحث السلطات الأفغانية على إعادة النظر في منع الفتيات من التعليم

حث رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس يوم الخميس السلطات الأفغانية على إعادة النظر في قرارها بمنع النساء والفتيات من تلقي التعليم المناسب.

وقال فرانسيس إن النساء والفتيات الأفغانيات، مثلهن مثل الرجال، لهن حقوق راسخة، وهي حقوق الإنسان التي يجب دعمها واحترامها.

وأكد مجددا أنه يحث السلطات الأفغانية على إعادة النظر في هذه السياسة والسماح بذهاب الفتيات إلى المدرسة والحصول على التعليم، حتى يمكنهن لعب دور في تنمية مجتمعاتهن".

وأشار إلى أن أفغانستان هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تسمح للفتيات بالتعليم.