عضو بمجلس محافظي المركزي الأوروبي يرجح تثبيت أسعار الفائدة لفترة ممتدة

رجح عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي مارتنز كازاكس استقرار أسعار الفائدة لفترة ممتدة.

وصرح كازاكس لشبكة "إل.تي.في" الإخبارية في لاتفيا بأن "أسعار الفائدة سوف تظل عند مستواها الحالي لبعض الوقت"، مضيفا أن "هذا يتوقف على الاقتصاد، فإذا لم ينخفض التضخم، فمن الممكن أن تكون هناك زيادة طفيفة".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كازاكس، وهو محافظ البنك المركزي في لاتفيا، قوله: "لا أحد يمكنه أن يعرف متى سوف تنتهي الحرب في أوكرانيا، ولا أين سينتهي المطاف بأسعار الفائدة".

وفي وقت سابق هذا الشهر، رفع البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت سعر الفائدة الرئيسي في منطقة اليورو بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 5ر4% وفقا لقرار مجلس محافظي البنك.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة العاشرة على التوالي التي يرفع فيها البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي في منطقة اليورو منذ يوليو 2022.

ويحاول البنك من خلال رفع أسعار الفائدة السيطرة على التضخم المستمر عند مستوى مرتفع إذ يؤدي مثل هذا الإجراء إلى رفع تكلفة القروض ومن ثم إبطاء الطلب والتأثير على معدل التضخم المرتفع. ونظرا لأن ارتفاع تكلفة القروض يعد بمثابة عبء على الاقتصاد، فقد تعالت في الفترة الأخيرة الأصوات المنادية بوقف رفع أسعار الفائدة.

ويسعى البنك إلى الوصول بمعدل التضخم على المدى المتوسط إلى 2% لتحقيق استقرار في الأسعار في منطقة اليورو.

ولم يتراجع الارتفاع في أسعار المستهلكين في منطقة اليورو (20 دولة) في الشهر الماضي إذ كشفت تقديرات أولية لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أن معدل التضخم السنوي بلغ 3ر5%.