الشغب يوقف ديربي الريال وأتلتيكو مدريد

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اضطر الحكم ماثيو بوسكيتس فيرير الذي يدير مباراة ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو المقامة على ملعب الأخير لإيقاف اللعب في الدقيقة 69 من الشوط الثاني.

وبعد 5 دقائق من تقدم الضيف الريال، بهدف سجله المدافع إيدير ميليتاو، شهد المدرب الواقع خلف مرمى تيبو كورتوا حارس ريال مدريد حالة شغب.

وقامت الجماهير بإلقاء بعض المقذوفات والأغراض باتجاه حارس الريال، مما اضطر الحكم لإيقاف اللعب بعدما سبق أن أمر باستمرار المباراة رغم شكوى كورتوا.

وقام الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد بالتوجه إلى المدرج في محاولة لتهدئة الجماهير الحاضرة أملا في استكمال المباراة التي يسعى فريقه خلالها لتعديل النتيجة.