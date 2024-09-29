الدفاعات الجوية الروسية تسقط 125 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 125 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية متفرقة خلال الليل.

وقالت الوزارة، في بيان عبر تطبيق تليجرام، إنه "خلال ليلة أمس، أحبطنا محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأوضح البيان أنه "تم اعتراض وتدمير 67 طائرة مسيرة فوق أراضي منطقة فولجوجراد، و17 فوق أراضي منطقة بيلجورود، و17 فوق أراضي منطقة فورونيج، و18 فوق أراضي منطقة روستوف، وواحدة فوق كل من بريانسك وكورسك وإقليم كراسنودار و3 فوق بحر آزوف".

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، مشاهد لقيام طاقم مروحية "كا-52 إم" الروسية، بشن ضربات مباشرة على معدات عسكرية أوكرانية ووحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية.