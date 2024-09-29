 ليون يهزم تولوز بثنائية في الدوري الفرنسي - بوابة الشروق
الأحد 29 سبتمبر 2024 8:10 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

ليون يهزم تولوز بثنائية في الدوري الفرنسي

د ب أ
نشر في: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 7:34 م | آخر تحديث: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 7:34 م

استعاد فريق ليون، نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين بالدوري الفرنسي، بعدما حقق فوزا مثيرا 2-1 على مضيفه تولوز، اليوم الأحد.

وبادر يان جبوهو بالتسجيل لمصلحة تولوز في الدقيقة 14، قبل أن يتعادل ليون عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل راسموس نيكولايسن مدافع أصحاب الأرض، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 28.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بالتعادل 1-1، منح مالك فوفانا، النقاط الثلاث لمصلحة ليون، عقب تسجيله هدف الفوز في الدقيقة (90+5).

وارتفع رصيد ليون، الذي تعادل مع لانس وخسر من مارسيليا في المرحلتين الماضيتين، إلى 7 نقاط في المركز العاشر، محققا فوزه الثاني في البطولة هذا الموسم مقابل تعادل وحيد و3 هزائم.

في المقابل، تجمد رصيد تولوز، الذي عجز عن تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، عقب خسارته أمام بريست في المرحلة الماضية، عند 5 نقاط في المركز 15.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك