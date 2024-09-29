ليون يهزم تولوز بثنائية في الدوري الفرنسي

استعاد فريق ليون، نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين بالدوري الفرنسي، بعدما حقق فوزا مثيرا 2-1 على مضيفه تولوز، اليوم الأحد.

وبادر يان جبوهو بالتسجيل لمصلحة تولوز في الدقيقة 14، قبل أن يتعادل ليون عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل راسموس نيكولايسن مدافع أصحاب الأرض، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 28.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بالتعادل 1-1، منح مالك فوفانا، النقاط الثلاث لمصلحة ليون، عقب تسجيله هدف الفوز في الدقيقة (90+5).

وارتفع رصيد ليون، الذي تعادل مع لانس وخسر من مارسيليا في المرحلتين الماضيتين، إلى 7 نقاط في المركز العاشر، محققا فوزه الثاني في البطولة هذا الموسم مقابل تعادل وحيد و3 هزائم.

في المقابل، تجمد رصيد تولوز، الذي عجز عن تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، عقب خسارته أمام بريست في المرحلة الماضية، عند 5 نقاط في المركز 15.