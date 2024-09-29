مقتل 9 أشخاص عقب هجوم على مستشفى بشمال شرقى أوكرانيا

قتل تسعة أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة روسية خلال الليل على مستشفى في مدينة سومي بشمال شرقي أوكرانيا، حسبما أفاد مسؤولون اليوم السبت.

وهناك ممرضة بين القتلى، حسبما ذكرت الإدارة الإقليمية. وبالإضافة إلى ذلك، أصيب 19 شخصا على الأقل.

وقال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو عبر تطبيق تليجرام إن رجال الإنقاذ الذين حاولوا إحضار المرضى إلى منطقة آمنة بعد هجوم أولي، قد تم استهدافهم في هجوم ثان.



ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من مزاعمه.

غير أن القوات الروسية استخدمت تكتيك الضربات المزدوجة في الماضي، بما في ذلك على رجال إنقاذ في سوريا.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن الجيش الروسي نشر 73 طائرة مسيرة قتالية وأربعة صواريخ لمهاجمة أوكرانيا بعد منتصف الليل. وأضاف أن نحو 69 طائرة مسيرة وصاروخين تم اعتراضهما.

طائرة مسيرة روسية تقتل قاضيا بالمحكمة العليا في أوكرانيا

لقي قاض بالمحكمة العليا الأوكرانية حتفه في هجوم بطائرة مسيرة روسية.

وقال أوليه سينيهوبوف الحاكم العسكري لخاركيف اليوم السبت إن ليونيد لوبويكو /61 عاما/ لقي حتفه عندما ضربت طائرة مسيرة سيارته الخاصة في إحدى ضواحي مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا. وأشار إلى مقتل لوبويكو على الفور.

وأضاف أن ثلاث نساء كن في السيارة أصبن بجروح خطيرة

وكان لوبويكو في المنطقة لتوزيع مساعدات إنسانية.

وأكدت المحكمة العليا وفاة القاضي العضو بها عبر موقع فيسبوك وأعربت عن تعازيها لأسرته.