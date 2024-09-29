السفيرة الأمريكية تكرم أوائل الثانوية العامة في مصر

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*جارج: الشراكة مع القاهرة تعني النجاح المشترك لنا جميعا



احتفلت السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى جارج، اليوم، بأوائل الثانوية العامة في مصر، بناءً على نتائج امتحان الثانوية العامة لعام 2024.

وسمح هذا الحدث لهؤلاء الطلاب المتفوقين وأولياء أمورهم بلقاء قادة الأعمال الأمريكيين ورؤساء الجامعات ومسؤولي السفارة الأمريكية بالقاهرة لاستكشاف فرص العمل والتبادل التعليمي في المستقبل.

وقالت السفيرة الأمريكية: "أنا فخورة بإنجازاتكم وواثقة من إمكاناتكم غير المحدودة. أنتم مستقبل مصر. دعونا نستمر في التعلم من بعضنا البعض.

وأضافت السفيرة الأمريكية: دعونا نجد حلولاً جديدة ونبتكر معًا. ودعونا نواصل الشراكة القوية بين الولايات المتحدة ومصر في المستقبل، لأن الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر تعني النجاح المشترك لنا جميعًا.

وشهد الحدث ختام معسكر القيادة الذي نظمته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لمدة يومين للطلاب الأوائل في الثانوية العامة.

وتضمن البرنامج جلسات تفاعلية حول القيادة والعمل الجماعي واحترام وجهات النظر المختلفة وأساليب الاتصال ورواية القصص.

كما تمت دعوة الطلاب إلى السفارة الأمريكية للتعرف على فرص التبادل التعليمي وبرامج اللغة الإنجليزية والموارد المجانية للغة الإنجليزية من المركز الأمريكي في القاهرة.

ويبرز معسكر القيادة والاحتفال في مقر إقامة السفيرة الأمريكية الروابط القوية بين الشعبين في الولايات المتحدة ومصر والتي تم بناؤها من خلال عقود من التبادل الثقافي والأكاديمي.

ومنذ عام 1946، شارك ما يقرب من 27000 خريج مصري وأمريكي في تجارب التبادل القيمة هذه. وتمثل الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر التبادل التعليمي والمهني الذي يساهم في مستقبل أكثر نجاحًا لشعبي البلدين.