لبيد عن لبنان: لماذا لم نفعل ذلك قبل 8 أشهر؟

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية "يائير لبيد"، اليوم الأحد، معلقا على العمليات العسكرية في لبنان: "إذا كنا نستطيع أن نفعل كل هذا في 10 أيام، فلماذا لم نفعله قبل 8 أشهر؟" .

وأضاف، "يجب أن نعود إلى مبادرة سياسية وأن تحدد إسرائيل لنفسها أهدافا استراتيجية".

وتابع، "إسرائيل غارقة في وحل اقتصادي بسبب سوء الإدارة."

وتتعرضت بلدات في وسط وشرق وجنوب لبنان لغارات جوية إسرائيلية تعد الأعنف منذ الثامن من أكتوبر 2023، أدت لسقوط شهداء وجرحى.

يذكر أن الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، قد أغتيل في غارة جوية إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، يوم الجمعة.

وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، أنه جرى تسجيل 1640 شهيدا، منهم 104 أطفال، و194 امرأة، و8408 جرحى، منذ بدء المواجهات بين إسرائيل وحزب الله قبل نحو عام.