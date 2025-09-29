نتنياهو يتعهد بإبلاغ ترامب بسيادة إسرائيل على الضفة

قال مجلس المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تعهد بإبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعهما المرتقب مساء الاثنين، بسيادة تل أبيب على الضفة.

جاء ذلك خلال اجتماع وفد من مجلس المستوطنات الإسرائيلية بالضفة "يشع" مع نتنياهو في نيويورك قبيل لقائه مساء اليوم مع ترامب في البيت الأبيض، وفق بيان للمجلس نقلته القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، الاثنين.

وقال البيان: "انتهى اجتماع وفد مجلس يشع مع رئيس الوزراء وزوجته سارة في نيويورك، حيث تعهد نتنياهو بأن يُبلغ الرئيس ترامب بأن يهودا والسامرة (الضفة الغربية) جزء لا يتجزأ من إسرائيل ذات السيادة".

ووفق البيان: "عبّر الوفد عن استيائه الشديد لعدم التزام رئيس الوزراء بتطبيق السيادة (ضم الضفة)".

وأشار إلى أنه "خلال الاجتماع، تم الاتفاق على أن يُجري مكتب رئيس الوزراء وقيادة مجلس يشع محادثات، لعقد اجتماع متابعة في واشنطن غدًا (الثلاثاء) بعد الاجتماع مع الرئيس ترامب".

والثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي، خلال اجتماعه في نيويورك مع قادة ومسؤولين عرب ومسلمين، إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

وفي يوليو/ تموز الماضي، أيد الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالأغلبية إعلانا يدعم ضم الضفة، وسط دعوات من وزراء "الليكود" ورئيس الكنيست أمير أوحانا، إلى تنفيذ الضم "فورا".

ومن شأن ضم إسرائيل الضفة الغربية، القضاء على إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، تنفيذا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

ويضغط مستوطنون ونواب من عدد من الأحزاب الإسرائيلية، بما فيها "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، من أجل ضم الضفة الغربية أو أجزاء واسعة منها إلى إسرائيل.