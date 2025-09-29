 التنظيم والإدارة يُعلن عن مسابقة لشغل 17 وظيفة بمصلحة الطب الشرعي - بوابة الشروق
الإثنين 29 سبتمبر 2025 12:47 م القاهرة
التنظيم والإدارة يُعلن عن مسابقة لشغل 17 وظيفة بمصلحة الطب الشرعي

شريف حربي
نشر في: الإثنين 29 سبتمبر 2025 - 12:30 م | آخر تحديث: الإثنين 29 سبتمبر 2025 - 12:30 م

يُعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن حاجة مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل لتعيين 17 في وظيفة حرفي سادس (ب) تشريح بالمستوى الوظيفي السادس (ب) وذلك وفقاً لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأوضح الجهاز، أنه من المقرر فتح باب التقديم في المسابقة في الفترة من 15 حتى 28 أكتوبر 2025 على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg، ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

