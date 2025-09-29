فرجاني ساسي يقود الغرافة لفوز ثمين في دوري أبطال آسيا

حقق الغرافة القطرى فوزاً ثميناً على الشرطة العراقي بنتيجة 2-0، على استاد خليفة الدولي، ، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026.

انتهى الشوط الأول سلبياً مع سيطرة للشرطة العراقي، ثم افتتح الإسباني خوسيلو، مهاجم الغرافة، التسجيل بالهدف الأول في الدقيقة الـ49، بهدف بعد خطأ دفاعي من مدافع الشرطة مناف يونس.

لم ينتظر الغرافة كثيراً، فبعد 5 دقائق فقط استطاع التونسي فرجاني ساسي تسجيل الهدف الثاني، برأسية من عرضية متقنة من الجزائري ياسين براهيمي.

يرتفع رصيد الغرافة القطري إلى 3 نقاط، بعد الهزيمة في الجولة الأولى من الشارقة الإماراتي بنتيجة 4-3 في الجولة الأولى، بينما تجمد رصيد الشرطة العراقي بنقطة وحيدة، بعد تعادله في الجولة الأولى مع السد القطري.