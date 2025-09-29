المكتب الإعلامي الحكومي: انهيار 93% من خيام النازحين في غزة

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بأن 93% من خيام النازحين في غزة (125 ألفًا من أصل 135 ألف خيمة) انهارت بسبب الإغلاق الإسرائيلي ومنع إدخال مواد الإغاثة.

وأضاف المكتب، حسبما نقلت وكالة سند الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن عشرات آلاف الخيام تضررت بفعل القصف المباشر أو العوامل الطبيعية، لتتحول إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأشار إلى أن النازحين يعيشون في خيام عشوائية على الطرق وبين المكاره الصحية في بيئة تفتقر لأدنى مقومات الحياة.

ولفت إلى استمرار موجات النزوح من مدينة غزة جنوبًا يزيد الكثافة السكانية، خاصة في منطقة المواصي التي تضم نحو مليون نازح.

وأكد المكتب، أن الاحتلال يواصل سياسة التهجير القسري والضغط على السكان، في ظل عجز المحافظات الوسطى والجنوبية عن استيعاب المزيد من النازحين.