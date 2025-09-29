كشف ملابسات قيادة صبية سيارة وسيرها برعونة في كفر الشيخ

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، ملابسات استقلال صبية سيارة والسير برعونة مُعرضين حياتها والمواطنين للخطر.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعى تضمنا تضرر القائم على النشر من قيام بعض الصبية باستقلال سيارة وسيرهم برعونة بكفرالشيخ وجلوس أحدهم أعلى مقدمة السيارة مُعرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

بالفحص الفيديو أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها "سارية التراخيص" ومالكها (مقيم بمنطقة البرلس) وقائدها ومستقيلها وقت إرتكاب الواقعة (نجله، وصديقه)، وبمواجهتهم قرر مالك السيارة بتحصل نجله على مفاتيحها خلسة "دون علمه" وقيادتها للتنزه رفقة أصدقائه، وبسؤال نجله وصديقه اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مالكها وقائدها ومستقلها.