الجيش البريطاني: اشتعال النار في سفينة في خليج عدن قبالة سواحل اليمن بعد إصابتها بقذيفة

تسبب هجوم صاروخي مجهول في اشتعال النار في سفينة في خليج عدن اليوم الاثنين. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وأعلنت وسائل الإعلام اليمنية المحلية عن إطلاق محتمل لصاروخ باليستي من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.

وبعد فترة وجيزة، ذكر مركز "عمليات التجارة البحرية التابع للجيش البريطاني" أن سفينة في خليج عدن على بعد نحو 235 كيلومترا (150 ميلا) قبالة ساحل عدن أبلغت عن مشاهدة دخان على مسافة بعيدة. ووصف المركز الحادث بأنه هجوم وحث السفن في المنطقة على توخي الحذر، كما فعلت شركة الأمن الخاصة "أمبري".

وقال المركز في وقت لاحق، إن "سفينة أصيبت بقذيفة مجهولة. وأفادت تقارير أن السفينة تحترق".