الإثنين 29 سبتمبر 2025 10:00 م القاهرة
وزير التعليم العالي ناعيا الدكتور ياسر صقر: ترك بصمة علمية مميزة

عمر فارس
نشر في: الإثنين 29 سبتمبر 2025 - 9:53 م | آخر تحديث: الإثنين 29 سبتمبر 2025 - 9:53 م

نعى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات ومنتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن، الدكتور ياسر صقر، أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، ورئيس جامعة حلوان الأسبق، الذي وافته المنية.

شغل الفقيد العديد من المناصب الأكاديمية والإدارية، وقدم خلال مسيرته إسهامات بارزة في تطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي، كما ترك بصمة مميزة في مجال تخصصه العلمي والأكاديمي.

وتابع بيان وزارة التعليم العالي: داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته وطلابه ومحبيه الصبر والسلوان.

