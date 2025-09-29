ألمانيا تدعم خطة ترامب لوقف إطلاق النار بغزة

• وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول دعا جميع الأطراف المعنية إلى إظهار الشجاعة لاتخاذ خطوة نهائية وحاسمة..

أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، دعم بلاده للمقترح الجديد الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات عقب حضوره اجتماعًا في العاصمة البولندية وارسو، الاثنين.

وقال فاديفول: "نشكر الرئيس الأمريكي على عزمه الراسخ، والآن هو الوقت المناسب لفتح الباب أمام سلام دائم، فالسلام الذي نؤمن به لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل الدولتين عن طريق التفاوض".

ودعا فاديفول جميع الأطراف المعنية إلى إظهار الشجاعة لاتخاذ خطوة نهائية وحاسمة، مؤكدًا أن ألمانيا ستساهم في الجهود الدبلوماسية المؤدية إلى هذه المرحلة.

ويتضمن مقترح ترامب الذي طرحه، الثلاثاء، خلال اجتماعه مع قادة دول عربية وإسلامية باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وقفا فوريا للعمليات العسكرية وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين خلال 48 ساعة، وتشكيل هيئتين دولية وفلسطينية لإدارة قطاع غزة دون إشراك حماس، وفق صحيفة "واشنطن بوست".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 66 ألفا و55 شهيدا و168 ألفا و346 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.