 الأرصاد: انخفاضات متتالية في درجات الحرارة.. وفرص لسقوط أمطار لمدة 5 أيام - بوابة الشروق
الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 10:06 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الأرصاد: انخفاضات متتالية في درجات الحرارة.. وفرص لسقوط أمطار لمدة 5 أيام

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 - 9:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 - 9:55 م

 

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