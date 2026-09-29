

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضات متتالية في قيم درجات الحرارة خلال فترات الليل والصباح الباكر.



وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن العظمى اليوم على القاهرة الكبرى سجلت 30 درجة مئوية وفي فترات الليل تتراوح بين 20 و21 درجة مئوية، وفي المدن الجديدة والمناطق التي لها ظهير صحراوي تسجل درجات حرارة أقل.



وأوضحت أن الانخفاضات في درجات الحرارة تكون محسوسة بشكل أكبر مع التقدم في شهر الخريف، مؤكدة أن هذه الفترة دائمًا ما تشهد تذبذبًا وتباينًا في درجات الحرارة بين النهار والليل.



وأفادت بأن الفارق بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا سيصل إلى عشر درجات أو 12 درجة مئوية، مؤكدة أنه مع غياب أشعة الشمس يزيد الإحساس بانخفاض قيم درجات الحرارة.



ولفتت إلى الإحساس بالبرودة الموجودة في فترات الليل بدءًا من الأسبوع المقبل، مع استمرار سرعات الرياح بما يتراوح بين 30 و40 كيلو مترًا / ساعة في معظم المحافظات، بما يساهم في تلطيف الأجواء ويقلل الإحساس بنسب الرطوبة.



وأكدت أن الفترة الحالية تشهد انتشارًا في الإصابة بنزلات البرد بسبب اختلاف نوعية الملابس بين النهار والليل وانخفاض قيم درجات الحرارة، ناصحة بانتقاء الملابس بعناية لا سيما حال الخروج من المنزل في فترات الصباح الباكر وأثناء التوجه للمدارس.



وأفادت بأن هناك فرصًا لسقوط الأمطار طوال الأيام الخمسة المقبلة وبخاصة في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، تأثرًا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.



ونوهت بأن هناك فرصًا لسقوط أمطار غدًا بين خفيفة ومتوسطة في أغلب المحافظات الساحلية ومحافظات شمال الوجه البحري وقد تكون غزيرة أحيانًا في بعض الأماكن بنسبة 10%.



وأوضحت أن المناطق الداخلية بها فرص لسقوط أمطار لكنها فرص ضعيفة وذلك على مناطق جنوب البحري ومدن القناة وقد تصل لمناطق من القاهرة الكبرى.



