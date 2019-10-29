رئيس الوزراء العراقي يوجه بانعقاد المجالس الوزارية لتلبية مطالب المتظاهرين

وجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، بانعقاد المجالس الوزارية كافة بشكل دوري يوميا، لتلبية كافة مطالب المتظاهرين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - أن هذا التوجيه يأتي عقب إصدار مجلس الوزراء لحزم إصلاحية متتابعة ومتلاحقة، لتلبية المطالب المحقة للمواطنين المتظاهرين، وما تتطلبه المرحلة الحالية المهمة من أخذ الإجراءات العاجلة والسريعة، لوضع كل ما يصدر من مجلس الوزراء ومؤسساته التنفيذية من قرارات وحزم إصلاحية موضع التنفيذ والتطبيق بما يتناسب مع أهمية المرحلة.