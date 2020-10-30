ناشط فنزويلي محتجز يواجه اتهامات بالإرهاب

قال النائب العام الفنزويلي طارق ويليام صعب اليوم الخميس، إن الصحفي والناشط المعارض الفنزويلي رولاند كارينو متهم بالتآمر وتمويل الإرهاب.

وتم القبض على كارينو منسق حزب الشعب المعارض اليوم الاثنين الماضي بعد يوم واحد من وصول زعيم الحزب ليوبولدو لوبيز إلى إسبانيا .

وفر لوبيز إلى مدريد بعد أن مكث في مجمع دبلوماسي إسباني في كاراكاس لمدة عام ونصف العام .

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية إف إن ومحطة التليفزيون الحكومية "في تي في" عن صعب قوله إن كارينو اعتقل في سيارته حيث كان يحمل بندقية و12 ألف دولار نقدا.

واتهم كارينو بتمويل أنشطة إرهابية في فنزويلا، وقال إن الإرادة الشعبية شاركت فيما يسمى بعملية جدعون، وهي محاولة في مايو الماضي للتسلل إلى فنزويلا عن طريق البحر والإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وتعهد لوبيز يوم الثلاثاء الماضي بمواصلة السعي إلى إجراء انتخابات شفافة والعمل على عزل مادورو، الذي شهد حكمه انهيارا اقتصاديا والمتهم بقمع المعارضة بشدة.