«هاتريك» راشفورد يقود مانشستر يونايتد لاكتساح لايبزج في دوري الأبطال

واصل مانشستر يونايتد الإنجليزي انطلاقته الرائعة في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثاني في المجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات للمسابقة العريقة، عقب فوزه الكبير 5 / صفر على ضيفه لايبزج الألماني اليوم الأربعاء في الجولة الثانية للمجموعة، التي شهدت فوز باريس سان جيرمان الفرنسي 2 / صفر على مضيفه باشاك شهير التركي.

وانفرد مانشستر يونايتد بالصدارة برصيد ست نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، في حين احتل سان جيرمان المركز الثاني بثلاث نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على لايبزج، المتساوي معه في نفس الرصيد، صاحب المركز الثالث، وظل باشاك شهير قابعا في مؤخرة الترتيب بلا نقاط.

وافتتح مانشستر يونايتد التسجيل عبر لاعبه ماسون جرينوود في الدقيقة 21، قبل أن يضيف (البديل) ماركوس راشفورد الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 74 و78.

أضاف أنطوني مارسيال الهدف الرابع ليونايتد في الدقيقة 87 من ركلة جزاء، قبل أن يعود راشفورد لهز الشباك مرة أخرى، محرزا الهدف الخامس للفريق الإنجليزي وهدفه الشخصي الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، لينصب نفسه بطلا للمباراة دون منازع.

يأتي هذا الفوز، ليعزز آمال يونايتد في التأهل للأدوار الإقصائية للمسابقة، لاسيما بعدما جاء عقب فوزه الثمين 2 / 1 على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الافتتاحية للمجموعة الأسبوع الماضي.