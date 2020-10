فيديو يرصد مواجهة الشرطة الفرنسية ضد منفذ حادثة الطعن

قالت الشرطة في مدنية نيس الفرنسية إن ثلاثة أشخاص قتلوا في هجوم بسكين على كنيسة، في مدينة نيس جنوبي فرنسا.

ووصف رئيس بلدية المدينة، كريستيان استروزي، الهجوم الذي وقع في قلب كنيسة نوتردام بالإرهابي، مضيفًا أن أحد الضحايا المسنين، الذين جاءوا للصلاة قطع رأسه، فيما أطلقت الشرطة النار على مشتبه به، ثم اعتقل بعد ذلك بوقت قصير.

وتحدث استروزي عما وصفه بـ"الفاشية الإسلامية"، وقال إن المشتبه به "ظل يكرر الله أكبر" خلال تنفيذه العملية.

ووصل الرئيس إيمانويل ماكرون إلى مدينة نيس، والتقى بضباط الشرطة في موقع الهجوم، بحسب "بي بي سي".

#BREAKING : Knife attack reported in Nice, France. Two people reportedly killed. Few injured. More clear details are awaited. Mayor says initial details point to a terrorist attack. pic.twitter.com/GIM0zgHrlv

وانتشرت مقاطع فيديو على موقع تويتر في فرنسا، تظهر شرطة نيس خلال التعامل مع منفذ الحادث على أبواب الكنيسة، بينما يظهر ثلاثة منهم داخل أبواب الكنيسة.

Shots could be heard as police stormed a church in Nice, France. Three people have died and several others were injured in a knife attack.



A suspect was detained at the scene, police said, and was injured during the police intervention.



More here: https://t.co/CpkHHg5eCb pic.twitter.com/hKwxzt6fYI