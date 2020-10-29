فيديو يرصد مواجهة الشرطة الفرنسية ضد منفذ حادثة الطعن

قالت الشرطة في مدنية نيس الفرنسية إن ثلاثة أشخاص قتلوا في هجوم بسكين على كنيسة، في مدينة نيس جنوبي فرنسا.

ووصف رئيس بلدية المدينة، كريستيان استروزي، الهجوم الذي وقع في قلب كنيسة نوتردام بالإرهابي، مضيفًا أن أحد الضحايا المسنين، الذين جاءوا للصلاة قطع رأسه، فيما أطلقت الشرطة النار على مشتبه به، ثم اعتقل بعد ذلك بوقت قصير.

وتحدث استروزي عما وصفه بـ"الفاشية الإسلامية"، وقال إن المشتبه به "ظل يكرر الله أكبر" خلال تنفيذه العملية.

ووصل الرئيس إيمانويل ماكرون إلى مدينة نيس، والتقى بضباط الشرطة في موقع الهجوم، بحسب "بي بي سي".

#BREAKING: Knife attack reported in Nice, France. Two people reportedly killed. Few injured. More clear details are awaited. Mayor says initial details point to a terrorist attack. pic.twitter.com/GIM0zgHrlv — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) October 29, 2020

وانتشرت مقاطع فيديو على موقع تويتر في فرنسا، تظهر شرطة نيس خلال التعامل مع منفذ الحادث على أبواب الكنيسة، بينما يظهر ثلاثة منهم داخل أبواب الكنيسة.

Shots could be heard as police stormed a church in Nice, France. Three people have died and several others were injured in a knife attack.



A suspect was detained at the scene, police said, and was injured during the police intervention.



More here: https://t.co/CpkHHg5eCb pic.twitter.com/hKwxzt6fYI — SkyNews (@SkyNews) October 29, 2020

وفتحت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب تحقيقًا في جريمة قتل، فيما رفعت فرنسا نظام تنبيه الأمن القومي لأعلى مستوياته.

BREAKING - Terror attack Nice (France):



- 3 deaths

- 1 woman beheaded inside the church of Notre-Damme in Nice

- attacker shot down



Mayor of Nice: "The terrorist shouted Allah-u-Akbar at the time of the attack" pic.twitter.com/WeTFCUEM3g — Oh boy what a shot (@ohboywhatashot) October 29, 2020

ويأتي ذلك بعد حادثة مقتل مدرس التاريخ صمويل باتي، الذي قُطع رأسه بالقرب من مدرسته خارج باريس، بسبب نشره رسوم مسيئة للنبي الشريف محمد داخل الفصل، في وقت سابق من هذا الشهر.

وخلال ذلك وقع هجومان آخران صباح اليوم الخميس، أحدهما في فرنسا، والآخر في السعودية.

وقتل رجل بالرصاص في مونتفافيه بالقرب من أفينيون الفرنسية بعد أن هدد الشرطة بمسدس، فيما تعرض حارس لهجوم خارج القنصلية الفرنسية بجدة بالسعودية، وتم القبض على المشتبه به ونقل الحارس إلى المستشفى.