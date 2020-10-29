تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار ونمو الاقتصاد الأمريكي

تراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب اليوم الخميس في التعاملات الأمريكية مع ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، والبيانات القوية للناتج المحلي الأمريكي.

ارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى اليوم إلى 10ر94 نقطة مقابل 95ر93 نقطة في ختام تعاملات أمس.

وتراجع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم بمقدار 20ر11 دولار أي بنسبة 6ر0 في المئة عن مستواه أمس إلى 1868 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل.

كما تراجع سعر الفضة بمقدار 001ر0 دولار إلى 360ر23 دولار للأوقية تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0075ر0 دولار إلى 0565ر3 دولار للرطل تسليم ديسمبر المقبل.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1ر33 بالمئة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي، أو بنسبة 4ر7 بالمئة بالمقارنة مع الربع الثاني من العام، ليسجل بذلك أسرع ثلاثة شهور من النمو الاقتصادي.

وبحسب التقدير الاولي الصادر عن مكتب التحليل الاقتصادي اليوم الخميس، فقد استعاد الاقتصاد بعض ما كان قد فقده في وقت سابق من العام بسبب تفشي جائحة كورونا.

إلا أن الخبراء يحذرون من المبالغة في تقدير البيانات، لأنها تأتي بعد حدوث انكماش غير مسبوق في الربع الثاني من العام.