الزمالك: نتأخر عن دفع رواتب اللاعبين بسبب قضايا النادي الدولية

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أرجع طارق جبريل، أمين صندوق نادي الزمالك، سبب المستحقات المتأخرة لدى لاعبي الزمالك للمديونات المتراكمة على النادي في القضايا الدولية.

وقال طارق جبريل في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": «نحن في أزمة حقيقية، جميع اللاعبين في كل ألعاب النادي لهم مستحقات مالية متأخرة بسبب مديونات النادي الخارجية التي نستخرجها أسبوعيا وتقدر بالملايين».

وأضاف: «لولا القضايا التي انتهت باحكام ضد الزمالك لكنا دفعنا رواتب اللاعبين بانتظام، كل أعضاء مجلس الإدارة الحاليون قاموا بإدارة شركات ومؤسسات كبرى».

وأكمل أمين صندوق الزمالك: «لا يجب أن نصدق من يتحدث من خلال المصاطب، الكلام عن حرق مستندات داخل نادي الزمالك هراء وبلطجة».