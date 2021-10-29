الزمالك: نتأخر عن دفع رواتب اللاعبين بسبب قضايا النادي الدولية

أرجع طارق جبريل، أمين صندوق نادي الزمالك، سبب المستحقات المتأخرة لدى لاعبي الزمالك للمديونات المتراكمة على النادي في القضايا الدولية.
وقال طارق جبريل في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": «نحن في أزمة حقيقية، جميع اللاعبين في كل ألعاب النادي لهم مستحقات مالية متأخرة بسبب مديونات النادي الخارجية التي نستخرجها أسبوعيا وتقدر بالملايين».
وأضاف: «لولا القضايا التي انتهت باحكام ضد الزمالك لكنا دفعنا رواتب اللاعبين بانتظام، كل أعضاء مجلس الإدارة الحاليون قاموا بإدارة شركات ومؤسسات كبرى».
وأكمل أمين صندوق الزمالك: «لا يجب أن نصدق من يتحدث من خلال المصاطب، الكلام عن حرق مستندات داخل نادي الزمالك هراء وبلطجة».