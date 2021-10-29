شركات السياحة تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لانطلاق الرحلات



كشفت شركات السياحة، أن هناك بوادر انفراجة قريبة بدأت تظهر فى استئناف رحلات العمرة للمصريين خلال الأسابيع القليلة القادمة، وسط توقعات أن تبدأ أولى رحلات العمرة من مصر قبل نهاية العام الجارى.



وأعلنت الشركات العاملة فى مجال السياحة الدينية، حالة الطوارئ استعدادًا لانطلاق رحلات العمرة، وذلك بعد تصريحات المسئولين باللجنة الوطنية للحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، بأن رحلات العمرة ستفتح للمصريين خلال أيام، وكذلك اعتماد السلطات السعودية للقاح سينوفاك فى التطعيم ضد كورونا بعد أن كان غير معتمد فى المملكة من قبل.



وتوقعت شركات السياحة عودة رحلات العمرة للمصريين قريبا وذلك عقب قرار السلطات السعودية بإلغاء جميع الاجراءات الاحترازية فى الحرم المكى وإزالة ملصقات التباعد والحواجز من جوار الكعبة، وتحديد مسارات لدخول المعتمرين والمصلين لمنع التكدس أثناء دخول الحرم المكى وسط مؤشرات قوية عن عودة تدريجية لجميع الدول الاسلامية وعلى رأسها مصر.



وحث عدد من أصحاب شركات السياحة المواطنين على التطعيم لانطلاق الرحلات خلال أيام، وكذا الالتزام بالنصائح والقواعد التى أقرتها وزارة السياحة والآثار، مشددين على ضرورة التزام الجميع بعدم تداول وبيع التأشيرات وأن تكون الشركات رقيبة على نفسها.



وقال وجيه القطان عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن الشركات بدأت فى الاستعداد لانطلاق موسم العمرة بعد تشغيل المطارات السعودية بكامل طاقتها الاستيعابية.



وأضاف القطان، أن الاسابيع القليلة المقبلة ستحمل أخبارا سارة، وفقا لجميع المؤشرات الواردة من السعودية، متوقعا أن تبدأ أولى رحلات العمرة من مصر قبل نهاية العام الجارى.



ومن جهته، قال باسل السيسى نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، إن عودة العمرة للمصريين باتت قريبة للغاية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تعلن المملكة العربية السعودية قرارات خلال الشهر المقبل بخصوص فتح العمرة للمصريين والضوابط السعودية الخاصة بسفر المواطنين للعمرة.



وأوضح السيسى، أن تلك القرارات سيسبقها صدور قرار سعودى بعودة الرحلات الجوية بين مصر والسعودية لوضعها الطبيعى، مع إلغاء القرار السابق بتعليق دخول المواطنين المصريين لأراضيها والذى اتخذته المملكة فبراير الماضى.



وأضاف أنه من المتوقع عودة المصريين للعمرة نهاية شهر ديسمبر المقبل أو بداية يناير 2022.